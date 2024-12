Riqualificazione palestra a Capannori: interventi completati per la sicurezza sismica

Partita sospesa per pioggia. Normale durante l’inverno? Meno, se siamo dentro una palestra per un match di volley femminile. L’intervento al tetto della palestra che è utilizzata dal liceo Majorana e dalla Media Piaggia a Capannori e dalla Nottolini Volley, è perfettamente riuscito, come si dice in... chirurgia. In realtà era fondamentale, per evitare, appunto la caduta della pioggia dall’alto, come successo in un recente passato. Adesso è tutto ok. Eseguite anche opere di consolidamento strutturale. Dopo le vacanze natalizie, l’impianto sarà usufruibile per gli studenti i quali dovranno però fare ancora qualche sacrificio. Gli spogliatoi, infatti, definitivamente sistemati, saranno pronti ad aprile 2025.

Si è trattata di un’importante opera di riqualificazione architettonica e funzionale e per la messa in sicurezza della struttura. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un finanziamento di un milione e 850mila euro ottenuto partecipando a bandi del Pnrr. Il fabbricato è stato rinforzato con pilastri, placcaggi in acciaio o fibre di carbonio e nodi trave, per garantire una maggiore sicurezza da un punto di vista sismico. Garantito l’efficientamento energetico attraverso la sostituzione degli infissi esistenti con quelli a taglio termico e la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con quelli a led e posa in opera di pannelli fotovoltaici. Adeguato pure il sistema antincendio.

Lo stabile è adesso fruibile, sicuro ed accessibile, trattandosi di un impianto sportivo di particolare importanza, sia perché utilizzato dagli studenti di due scuole, sia perché in orario extrascolastico ospita anche le attività di varie società sportive, tra cui la Nottolini Volley. Gli interventi di riqualificazione faranno ottenere il permesso per il pubblico spettacolo e per l’omologazione Coni e questo permetterà di ospitare anche eventi di vario genere. Inoltre, si procederà alla riqualificazione e alla riorganizzazione degli spogliatoi, dei servizi e dei percorsi di accesso, adeguandoli alle normative vigenti.

Posta particolare attenzione alla scelta dei materiali, preferendo materiali durevoli, eco-compatibili, locali e realizzati con il minimo utilizzo di energia.

