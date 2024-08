Riqualificazione del territorio. Prosegue il lavoro del Comune

Nel comune di Coreglia Antelminelli si prosegue senza soluzione di continuità nella riqualificazione del territorio, con focus sul gioielli di famiglia rappresentati dai borghi che ne costituiscono la geografia. In arrivo interventi volti a cambiare il volto della frazione di Tereglio con una rigenerazione urbana complessiva e lavori affidati alla Nutini Costruzioni Srl per un valore complessivo di poco più di 800 mila euro, di cui 600mila di risorse regionali e 210mila euro di investimento comunale. Opere destinate a segnare un nuovo e importante passo in avanti per venire incontro anche ai desideri dei residenti del paese, da molto tempo in attesa di azioni in merito. La rigenerazione urbana riguarda il rifacimento integrale della pavimentazione del borgo, andando così a migliorare la vivibilità complessiva della frazione, in particolare saranno interessate via del Piastronato, via del Castello, via delle Volte, via della Chiesetta, via Bolla e un tratto di via del Cimitero, oltre all’acciottolato che porta alla chiesa del paese. L’intervento non solo andrà a migliorar l’estetica e la funzionalità del centro storico, ma contribuirà anche a rafforzare l’identità storica e culturale di Tereglio.

L’affidamento dei lavori alla Nutini Costruzioni Srl segna l’inizio di una rigenerazione importante per il paese, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e migliorare la qualità della vita dei cittadini, specificano dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi.

"Questo, però, non è tutto - spiega Remaschi -. Oltre alla pavimentazione, d’intesa con Gaia faremo, infatti, un importante intervento sul servizio idrico e fognario, con l’azienda che procederà con una divisione tra acque chiare e scure. Inoltre, daremo il via anche al rifacimento di tutti i collegamenti con le abitazioni".

"Per buona parte del centro di Tereglio, faremo l’interramento dei cavi con Enel, andando così a cambiare sensibilmente il volto della frazione. Sul fronte illuminazione, poi, sostituiremo i corpi illuminanti presenti con lampade a incandescenza a led per ricreare anche un’ambientazione molto suggestiva nelle ore serali puntando sull’efficientamento energetico. Sono tutti lavori strategici per Tereglio, che avranno una ricaduta importante non solo per il quadro urbanistico, paesaggistico, di tutela e valorizzazione di una delle frazioni più belle del nostro territorio, ma anche per l’accoglienza turistica della frazione. Tereglio è una meta sempre più apprezzata e ricercata dai visitatori - conclude -, anche grazie ai tanti eventi e alle tante iniziative di aggregazione che, settimana dopo settimana, vi vengono organizzati".

Fio. Co.