Ripartono i campionati, ecco tutte le sfide del fine settimana

Riprendono i campionati di volley nazionali e regionali che vedono coinvolte le nostre compagini. In serie B1 la IMG Nottolini riparte dal caldo abbraccio del proprio pubblico, a partire dalle ore 21 con la sfida che la vedrà opposta al forte Pieralisi Jesi. Le avversarie di giornata sono terze della classe e nelle ultime 6 partite hanno ceduto solo alla capolista Castelfranco, vantando 21 punti in 10 partite vale a dire 13 in più delle bianconere.

La Nottolini si presenterà a questo match con un nuovo innesto, vale a dire Flavia Nenni che è stata ufficializzata ieri. La ragazza classe 2002 arriva per sostituire Francesca Mammini, che ha deciso di fermarsi per risolvere un infortunio che si protraeva.

In serie C il Mcdonald’s Porcari osserva il suo turno di riposo e potrà davvero riposarsi tranquilla. Comunque vada la giornata, infatti, potrà continuare a guardare le proprie avversarie dall’alto e anche da una discreta distanza, visto che il vantaggio sulle seconda della classe, che tra l’altro si scontreranno stasera, è di ben 7 punti dopo sole 8 giornate di campionato, a 2 partite dal giro di boa della stagione regolare

In serie D il programma è stato aperto dall’anticipo di ieri sera del match dell’Isotta Bevande Porcari, impegnato sul parquet fiorentino del Volley Art Bisonte. Il girone per ora vede un quartetto in fuga, dietro al quale proverà ad accorciare le distanze la MAV Autotrasporti Nottolini, che oggi alle 17.30 sfida in casa la seconda della classe, la Folgore San Miniato, che ha 8 punti di vantaggio in graduatoria. Buone opportunità per le altre due compagini lucchesi per accorciare le distanze dalla parte destra della classifica, con la Libertas System che alle 18 ospita lo Scotti Empoli con i favori del pronostico di classifica leggermente a proprio vantaggio, visto il +2 in classifica, mentre +5 lo scarto di punti a favore della Pantera che fa visita al Montelupo, sempre a partire dalle ore 18.