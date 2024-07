Ripartito il periodo di sagre paesane. La tradizione della Garfagnana. In tantissimi alla “Festa dei Toschi“

Paradiso nel verde, con offerte culturali, musicali e gastronomiche, la Garfagnana vive in estate la sua stagione migliore e nel fine settimana rafforza con decisione le offerte attrattive per turisti, visitatori e abitanti della Valle. Torna una delle più coinvolgenti e caratteristiche feste paesane che nel fine settimana appena trascorso ha richiamato circa un migliaio di avventori in un minuscolo paese della Garfagnana che conta meno di 50 abitanti; "la Festa dei Toschi" tra le antiche vie del borgo di Sermezzana. Siamo in una zona di confine con la Lunigiana, nel comune di Minucciano, e la Festa "A magnar com ‘na olta", cioè a mangiare come una volta, scritto rigorosamente in dialetto locale, rappresenta chiaramente il successo delle comunità di Sermezzana , Albiano e Carpinelli di impegnarsi insieme, in un clima di grande collaborazione e coesione, nel fare conoscere a sempre più persone la loro storia. Storia, che vive attraverso le tradizioni che si rinnovano, diventando patrimonio anche delle nuove generazioni. Non da meno dei caratteristici vicoli, delle aie vestite con il loro abito migliore, degli edifici in pietra, degli edificati agricoli che offrono soluzioni di continuità inattesa con palazzi signorili e tunnel di congiunzione, che raccontano immaginarie storie magiche, è la qualità del cibo offerto a profusione, tra antipasti, intermezzi, primi, secondi e dolci, che sembra rappresentare un viaggio ideale tra i migliori produttori locali. Più che una festa, una esperienza per veri buongustai, giunta alla sua nona edizione e organizzata dalla Pro Loco "La Compagnia del Tosco". "Nelle due serate di festa - ha commentato il sindaco Minucciano, Nicola Poli, che proprio a Sermezzana ha le sue origini natali - c’è stato un afflusso impensabile, con affezionati e nuovi visitatori in arrivo da molti zone della Toscana, come testimoniano le tante frasi di ringraziamento lasciate nel Libro degli Ospiti. Questo gruppo di paesani fa un lavoro straordinario e io ne sono personalmente orgoglioso e grato".

Dello stesso avviso anche il responsabile unità produttive del Gruppo "Idrotherm 2000", Fausto Sartini, sostenitore storico della Festa con la sua azienda e presente nelle serate. "Siamo onorati di dare il nostro sostegno per la realizzare la Festa dei Toschi, siamo molto legati a questo territorio - ha commentato -. Tanti dei nostri collaboratori provengono proprio da questo Comune e riteniamo importante contribuire a questo bellissimo evento comunitario che permette di fare conoscere e apprezzare, non solo ai numerosi turisti presenti, tradizioni locali, altrimenti a rischio di oblio".

Fiorella Corti