Rio Leccio, la pulizia per un inverno sicuro

Interventi periodici per evitare di farsi prendere in contropiede da eventi straordinari, visti i sempre più evidenti cambiamenti climatici. Ecco il motivo di ulteriori lavori e manutenzioni sui corsi d’acqua. A Porcari. "Dopo la sistemazione del rio Ralla, sempre in sinergia e con la preziosa collaborazione del Consorzio di Bonifica, spiega il sindaco Leonardo Fornaciari - si ritorna sul torrente Leccio. Finito lo sfalcio del verde, ora si accendono gli escavatori. Precisamente si sta operando nel tratto tra la via provinciale Puccini e la Scuola Media Pea.

Si tolgono le cosiddette "isole" formate dai detriti portati dall’acqua dalle zone di monte alle zone di pianura e si rende il profilo interno della sezione più regolare. Ricordo, e fa bene rammentarlo sempre, che Porcari è "piccolo" ovvero ha una superficie di soli 18 chilometri quadrati ma è attraversato da ben tre corsi d’acqua importanti: Fossanuova, Leccio e Ralla e questi canali sono sempre sotto la nostra attenzione e quella del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile. Sono manutenzioni importanti in attesa della stagione piovosa. Nella speranza che il meteo segua schemi e modelli regolari. C’è comunque da aggiungere che il Leccio ormai non fa più paura, con le opere di recente realizzazione su 950 metri della sponda destra del fiume, tra il ponte della ferrovia e il ponte di via Carlotti. Completamente sostituito l’attuale argine, con un muro di contenimento in cemento armato, lato strada, sormontato da un tronco ligneo. Proprio quell’argine nell’alluvione del novembre 2016 aveva ceduto addirittura in tre punti, ed era stato sistemato in via provvisoria dal Genio civile con il posizionamento di geoblock in cemento armato".

Ma.Ste.