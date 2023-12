Rinasce piazza S.Michele a Spianate. Intervento da oltre 400mila euro

Nuova piazza San Michele a Spianate, tra miglioramento dei

marciapiedi, rifacimento della pavimentazione, sistemazione delle alberature delle aree verdi, nuova e completa illuminazione e riorganizzazione integrale della sosta: questi alcuni degli interventi previsti nel progetto definitivo, approvato dalla giunta D’Ambrosio nei giorni scorsi. Arriva la comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione, per quella che è a tutti gli effetti una novità molto attesa da tutti i cittadini, che da tempo chiedevano a gran voce che la piazza rinascesse.

Un intervento dal valore complessivo di quasi 400 mila euro, atteso da tempo dalla comunità

della frazione più popolosa di Altopascio.

"Con questo intervento - spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei - renderemo la piazza un luogo ancora più accogliente, funzionale e al

servizio della cittadinanza, un punto di incontro per famiglie, giovani e cittadini tutti, dove

poter sostare e ritrovarsi, dove organizzare eventi e iniziative, in stretto contatto anche con la

scuola e con il nuovo spazio aggregativo che sta nascendo in via Puccini, grazie all’intervento

di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti. Il 2024 sarà l’anno dei cantieri e quest’ opera rientra nel percorso di rinascita del nostro paese".

Il progetto. Si prevede la riqualificazione complessiva della piazza: sostituzione della

pavimentazione esistente, ridefinizione dell’illuminazione pubblica per valorizzare le caratteristiche della piazza e inserimento di nuovi arredi urbani, tra cui panchine e cestini per i rifiuti. Si prevede inoltre di ampliare l’esistente parcheggio posto a ovest dell’area, con una redistribuzione funzionale dei posti auto. L’obiettivo primario del progetto è creare uno spazio di sosta e vita per i cittadini, attribuendo una nuova identità alla piazza che sarà sempre più un centro di aggregazione per la cittadinanza. Posizionata nel cuore della frazione, la piazza sarà non solo esteticamente più bella, ma anche resa più funzionale e sicura, consolidando così il suo ruolo di punto di incontro e coesione per la comunità.

I lavori partiranno tra settembre e novembre 2024.