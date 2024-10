Rimuovere i rifiuti dal territorio. Acchiapparifiuti: 231 segnalazioni

Duecentotrentuno segnalazioni al mese, 2085 nei primi nove del 2024. Sono i numeri di Acchiapparifiuti, ideato dall’amministrazione comunale di Capannori e realizzato da Ascit attraverso cui è possibile indicare abbandoni impropri sul territorio comunale, siano essi sacchi e ingombranti o di piccole dimensioni come, ad esempio, mozziconi di sigaretta, cartacce e bottiglie che si trovano lungo i cigli stradali e nelle aree pubbliche come piazze, parchi e giardini. Nei primi 9 mesi del 2024 le segnalazioni di abbandoni sono state 2085, nettamente superiori alle 999 del 2023 e alle 964 del 2022, con un trend in crescita. Basta inviare un whatsapp al numero 348/6001346 inviando il maggior numero possibile di informazioni come, ad esempio, la fotografia dei rifiuti abbandonati, la via e la frazione dove si trovano e la posizione di Whatsapp. Ascit prende in carico la richiesta comunicandolo al cittadino e con un secondo messaggio segnala all’utente l’avvenuta rimozione.

"Siamo soddisfatti che sempre più persone, dimostrando attenzione all’ecosistema, utilizzino questo strumento. L’aumento delle segnalazioni non significa aumento di abbandoni, bensì una crescita del senso civico dei cittadini - spiega l’assessora all’ambiente, Claudia Berti, – tutto ciò è utile, oltre che per mantenere pulito il nostro territorio, anche per individuare le aree dove gli abbandoni sono più frequenti e fare opera di prevenzione".

Ma.Ste.