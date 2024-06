Rifugio Miramonti, svolta green. Adesso produce energia ed è sempre più sostenibile

Adesso produce energia e ha un funzionamento sostenibile lo storico Rifugio Miramonti, situato vicino all’Orecchiella nel Comune di San Romano in Garfagnana. Grazie alla collaborazione tra il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e il Comune di San Romano, infatti, il rifugio ha avuto un significativo intervento di potenziamento della efficienza energetica reso possibile con finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica all’interno del progetto ‘Parchi per il Clima’ per un valore di circa 146mila euro.

Il Rifugio è di proprietà comunale e comprende cinque appartamenti, un bar e un ristorante. Grazie alla gestione del servizio di accoglienza a cura della cooperativa di comunità ‘La Fortezza‘, questa struttura è diventata un punto di riferimento per turisti, scolaresche e gruppi che scelgono Orecchiella per escursioni nella natura, corsi di educazione ambientale e momenti di relax e svago.

"Parchi per il clima – spiega Fausto Giovannelli, presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano - è il programma ministeriale di interventi destinati all’adattamento ai cambiamenti climatici da realizzare nei territori dei Parchi nazionali. Grazie a uno di questi bandi, nel Rifugio Miramonti abbiamo attuato un programma coerente per ridurre le emissioni di CO2 e favorire l’adattamento all’aumento delle temperature. È risultata ancora una volta estremamente positiva la collaborazione col Comune di San Romano e col sindaco Raffaella Mariani. Si dimostra una volta di più come sia possibile offrire anche servizi turistici di qualità".

Dino Magistrelli