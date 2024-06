Rifugio Baita Pania, l’inaugurazione. Ecco la casa degli escursionisti

Giornata di festa quella di oggi per la montagna e per tutti gli appassionati delle escursioni da vivere senza fretta, senza avere necessariamente lo scopo di raggiungere vette e crinali con faticose ascese, bensì animati dal desiderio di godersi una semplice e rigenerante pausa in un ambiente montano tra i più belli della Toscana. Siamo in Garfagnana, nel comune di Molazzana, e alle 10,30 di questa mattina l’ufficializzazione dell’inaugurazione aprirà le porte a una nuova modalità di accoglienza con l’entrata a pieno servizio del rifugio alpino Baita Pania, A circa 1200m di altitudine nel Parco delle Alpi Apuane in zona Piglionico, Antonello Chiodo, lo storico custode del Rifugio Rossi alla Pania della Sezione di Lucca del Cai, da lui lasciato dopo quasi un ventennio di gestione, torna nell’ambito che tanto bene conosce per offrire un ristoro particolarmente conforme alle esigenze di famiglie.

Dieci i posti letto, a disposizione nei due edifici posti a poca distanza dall’area posteggio e dal sentiero che sale verso il rifugio Rossi e il gruppo delle Panie, circa un quarto d’ora camminando a posso regolare, con un ampio ventaglio di possibilità di cammini particolarmente attrattivi. Come, per fare uno dei tanti esempi possibili, i sentieri del Parco Culturale dedicato a Fosco Maraini.

Il famoso alpinista, orientalista e scrittore fiorentino, che tanto amava questa area apuana fino a scegliere di vivere nel casale in pietra di Pasquigliora, oggi casa museo visitabile, riposa nel piccolo cimitero dell’Alpe di Sant’Antonio. "Finalmente il progetto tanto atteso ha preso forma con il suo importante contenuto - interviene il sindaco Molazzana Andrea Talani, interessato direttamente all’operazione vista la proprietà comunale della strutture -. Si tratta di nuove opportunità per tanti escursionisti, parlo più amanti della montagna e del turismo lento, di conoscere questo territorio ricco di bellezze naturali e di storia, o anche, semplicemente, di godersi uno spazio in pieno relax all’ombra delle Panie. Già da tempo abbiamo affidato una delle nostre baite al Soccorso Alpino Toscano, come sede e punto di raccordo e da oggi, con l’inaugurazione di questa nuovo presidio, arriva il completamento di un ambizioso percorso, ambientale, storico e culturale".

Con Andrea Talani e Antonello Chiodo, questa mattina è attesa anche la presenza del consigliere della Regione Toscana Mario Puppa, mentre si prepara un rinfresco di benvenuto per tutti i partecipanti all’evento.

Fiorella Corti