Altre cinque ecoisole a Lucca. “Sono già operative”

Lucca, 28 giugno 2025 – Entrano in funzione altre 5 ecoisole per la raccolta dei rifiuti che si aggiungono alle 6 già operative. Le cinque nuove postazioni, videosorvegliate al pari delle altre 6, come specifica la presidente Sistema Ambiente Sandra Bianchi e l’assessore Cristina Consani per il Comune di Lucca sono in Piazzale Berta di Toscana in località S.Maria a Colle, nel parcheggio pubblico viale S.Concordio / via Savonarola, nel parcheggio di via della Chiesa a S.Filippo adiacente agli impianti sportivi, in piazza Maurizio Mennucci a Ponte a Moriano e in via di Sant’Alessio.

“Il sistema è ampiamente collaudato e permette, con le stesse modalità delle postazioni dentro le mura, di conferire in ogni momento i propri rifiuti in aggiunta al servizio di raccolta domiciliare porta a porta, che rimane inalterato – spiegano Consani e Bianchi –. Questi contenitori sono molto capienti e sono accessibili mediante apposita tessera ritirabile presso la sede di Sistema Ambiente (via delle Tagliate III Trav. IV n° 136) e anche attraverso la app Open It Lucca che è possibile scaricare con lo smartphone da Google Store e configurare con nome utente e password, reperibili sulla bolletta della Tari. “Alla base di questa iniziativa c’è sempre stata l’intenzione di facilitare il conferimento dei rifiuti per tutti i cittadini- commentano Consani e Bianchi - equiparando di fatto le opportunità di chi abita in centro con quelle di chi invece si trova in periferia. I primi mesi sono molto incoraggianti e ora abbiamo messo a regime altre cinque postazioni. Per un buon funzionamento raccomandiamo di scaricare la app Open It Lucca e a breve ci saranno anche novità rilevanti per i visitatori, sia stranieri che italiani, per ampliare al massimo la gamma dei servizi e la semplicità di usarli”.