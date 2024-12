Rifiuti, cosa cambia dal primo gennaio . In funzione il nuovo tributo puntale Tarip

Dal 1° gennaio diventa effettivo, ad Altopascio, dopo un anno di sperimentazione, il passaggio alla Tarip - tributo puntuale per la tariffa rifiuti, introdotto dall’amministrazione comunale insieme a Ascit Servizi Ambientali Retiambiente. I cittadini e le utenze non domestiche dovranno utilizzare esclusivamente i sacchetti dotati di tag RFID per conferire il rifiuto indifferenziato.

"L’anno di simulazione è servito per far prendere confidenza con il nuovo sistema - spiegano gli assessori Alessio Minicozzi (Tributi) e Daniel Toci (Ambiente) - . La sperimentazione è partita a gennaio scorso e ci ha consentito di prendere effettivamente le misure con il nuovo sistema di calcolo: la bolletta simulata inviata a fine ottobre è andata in questa direzione. È stato stabilito un numero di sacchetti annui in base ai componenti del nucleo familiare e chi non supera questo numero annuo pagherà l’importo base della bolletta. Chi invece supererà la soglia verserà una quota aggiuntiva, in base a quanti sacchetti ha prodotto. Sono esclusi dal conteggio rifiuti molto voluminosi, come pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, traversine e lettiere di animali. Sono previste inoltre anche per il 2025 le agevolazioni per i cittadini che vivono situazioni di difficoltà economica o che hanno al proprio interno componenti con disabilità certificata, così come è confermata la riduzione del 10 per cento in bolletta per chi fa il compostaggio domestico. Nelle prossime settimane, saremo come sempre a disposizione dei cittadini e delle utenze non domestiche per chiarimenti o approfondimenti".

Per i nuclei familiari composti da una persona, il numero minimo di conferimenti nell’anno è fissato a 5, che salgono a 9 in caso di nucleo con due persone, a 13 con 3 persone, a 16 con 4 e 5 persone e infine a 18 con nuclei da 6 persone o più. Dall’anno di simulazione emerge che Altopascio ha aumentato la percentuale di differenziata di dieci punti. Niente cambia invece per i rifiuti voluminosi come: pannoloni, pannolini e assorbenti che saranno conferiti solo nel sacco viola (non dotato di tag Rfid), da esporre il giorno di ritiro del non riciclabile come da calendario e non verrà inserito nel calcolo finale di Tarip. Stessa cosa per le lettiere e le traversine per animali, che dovranno essere conferiti negli appositi sacchetti arancioni.

Tra le novità introdotte grazie a Tarip, resterà anche per il 2025 l’azione capillare di spazzamento aggiuntivo e di intervento, settimanale, per la rimozione e pulizia sui rifiuti abbandonati, con ispezioni da parte del personale Ascit e Polizia Municipale per risalire ai responsabili: solo nel 2024 sono state circa 60 le violazioni contestate.

Ritiro sacchetti. Si ricorda che le utenze domestiche residenti che non hanno ancora ritirato i nuovi sacchetti per il rifiuto indifferenziato (sacco grigio con Tag RFID) possono farlo recandosi all’Ufficio Tributi. In alternativa, è possibile utilizzare il distributore automatico di via Cavour accanto all’Ufficio Tributi. Il ritiro è gratuito e riservato ai soli residenti, con inserimento della tessera sanitaria.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi via email all’indirizzo: [email protected], recarsi alla sede in via Cavour, 64 nei giorni di lunedì, giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, oppure consultare il sito web: www.comune.altopascio.lu.it.