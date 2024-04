“Rifiuti, cittadini discriminati“

Protestano alcuni residenti di San Concordio perché alcune traverse non saranno più servite da Sistema Ambiente. "Sono uno degli utenti del disservizio delle traverse (i dimenticati) senza controlli da parte dell’azienda – scrive a nome di vari utenti – e quindi costretti continuamente a segnalare il mancato ritiro con mail, al call center (che non funziona) e/o attraverso whatsapp e con tutto quello che paghiamo. Sono stupito perché il 22 aprile ho trovato infilata nella punta del cancello, con il rischio che andasse persa, una comunicazione cartacea senza protocollo, strappata e non intestata, ma soprattutto per i contenuti in merito al conferimento del rifiuti che cambierà dal 29/04/2024 a insaputa degli interessati al servizio".

"Con la stessa si informa infatti, nonostante le tariffe che paghiamo, che ci dovremo arrangiare, e che i “mastelli” dovranno essere “esposti” e come indicato ”in fondo alla strada sulla via principale” che sarebbe invece all’inizio della strada. Complimenti è veramente una bella idea! Non essendo in grado di garantire un servizio nelle traverse, per snellire e risparmiare sul servizio stesso si elimina il problema. Geniale! Di fatto si verrebbe a creare una disparità del servizio con utenti di serie A (mastelli davanti casa) e utenti di serie B (e non si sa perché quelli costretti a portare i rifiuti in cima alla strada) a parità di tariffa. Nel caso specifico in via Guidiccioni, inoltre, nel punto indicato nella foto (individuato a caso) è impensabile e impossibile occuparlo perché, oltre a non essere in proprietà, la zona molto piccola è l’inizio del percorso pedonale delimitato da piolini, che verrebbe ostruito per lunghi periodi".