Riecco “Woman in run“ . La corsa per il rispetto

Una marcia per dire no alla violenza sulle donne e per promuovere rispetto e consapevolezza. Oggi dalle 14 a Spianate, torna la “Woman in Run”, la marcia ludico-motoria di 4 o 9 km. Un evento valevole per il Trofeo Podistico Lucchese che unisce sport e impegno sociale in quanto l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’iniziativa è organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Spianate, dall’Associazione Anna Maria Marino contro le violenze, dal Comune di Altopascio, dall’Azienda Asl Toscana Nord Ovest, dalla Podistica Altopascese Tau e dal Trofeo Podistico Lucchese.

Il ritrovo è alle 14 in piazza San Michele, a Spianate, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni. Alle 14.30 sono previsti i saluti istituzionali, mentre la partenza libera si svolgerà dalle 14.30 alle 15. Durante il percorso e all’arrivo sarà a disposizione un punto ristoro per i partecipanti. Per sottolineare il messaggio dell’evento, i partecipanti sono invitati a indossare un accessorio o un indumento rosso.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Francesca Giovannardi - consulente di immagine, De Petri Laura, Silvia Grassi - pittrice di Altopascio, Televisium, Vintage 80 e Il Campione Lucca - Prato. L’evento è sostenuto dalla Farmacia Comunale di Altopascio, Essity, Conad e Auto.Si. La marcia sarà assistita dalla Misericordia di Altopascio.