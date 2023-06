Riecco l’Orrido di Botri Sabato 17 apre il canyon Organizzata gita botanica

Sabato 17 giugno riapre al pubblico la Riserva Naturale Statale dell’Orrido di Botri, nel Comune di Bagni di Lucca, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca.

Con l’arrivo (si spera) della bella stagione e di condizioni meteo favorevoli, sarà di nuovo possibile visitare il canyon più grande della Toscana seguendo alcune regole volte a tutelare l’ambiente naturale nonché la sicurezza dei visitatori.

Il ritiro del biglietto di ingresso, gratuito, comporta l’accettazione di tali regole: ogni azione intrapresa è attuata nell’esclusivo interesse della sua preziosa salvaguardia, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti naturalistici.

Come lo scorso anno, sarà possibile accedere alla Riserva Naturale tutti i giorni fino a metà settembre, con numero massimo di ingressi giornalieri di 300, cadenzati ogni mezz’ora per gruppi di 25 persone, in orario 9-18. Il primo alle 9, l’ultimo alle 15.

Per la sicurezza dei visitatori, c’è l’obbligo, durante la permanenza all’interno del canyon, di indossare il casco protettivo e idonee calzature. Dal 18 giugno sarà possibile prenotare l’ingresso al n° 0583 800020 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Le prenotazioni verranno annullate 10’ prima dell’orario di ingresso.

Le modalità di visita con tutte le indicazioni per raggiungere l’Orrido sono disponibili sul sito www.carabinieri.it.

Il canyon dell’Orrido di Botri è un delicato ambiente di particolare importanza naturalistica e di elevato pregio ambientale derivante dalla grande ricchezza floristica e faunistica. L’asprezza dei luoghi aveva in passato contribuito a preservare questo territorio ma l’istituzione della Riserva Naturale Statale, avvenuta nel 1971, fissava delle regole mirate alla sua conservazione nel tempo.

In occasione dell’apertura di stagione, per il sabato 17, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca ha organizzato una escursione botanica alla scoperta delle peculiarità floristiche dell’area protetta.

Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 presso il Rifugio Casentini-La Caserma; l’escursione di media difficoltà si svolgerà in quella parte di Riserva, esterna al canyon, che offre una bellissima vista panoramica sull’Orrido. Il rientro è previsto per le ore 12,30 al punto di ritrovo.

Si raccomanda un abbigliamento adeguato, è gradita la prenotazione.