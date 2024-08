Riecco la piscina. Finalmente riaperta

L’acqua è tornata a riempire completamente la vasca e la piscina comunale di Capannori ieri ha già potuto accogliere i consueti frequentatori nel primo giorno di apertura, dopo i lavoro di ordinaria manutenzione. La chiusura estiva si era resa necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di ordinaria manutenzione dell’impianto, che interesseranno principalmente la vasca. L’acqua è stata infatti completamente svuotata, il fondo e le pareti sono state ripulite, e poi è stata riempita con acqua totalmente nuova. La piscina era rimasta chiusa dal 5 agosto, per 21 giorni, e adesso è possibile tornare a fare attività con la frequenza libera (orario 7-20 dal lunedì al venerdì e 8.30-12.30 sabato e domenica). I corsi di nuoto e tutte le attività della piscina riprenderanno invece a partire da lunedì 2 settembre, con il consueto orario di apertura dell’impianto (dal lunedì al venerdì ore 7-22, il sabato ore 8-19.30, la domenica ore 8.30-12.30) mentre la segreteria per informazioni e iscrizioni era già attiva da una settimana (per info tel. 375 8469182). La chiusura estiva aveva sollevato qualche malumore da parte dei frequentatori che si erano visti di nuovo negare l’attività in vasca, pochi mesi dopo che la piscina aveva riaperto dopo una chiusura per lavori, che si era procrastinata per oltre 2 anni, durante i quali erano state realizzati veri e propri interventi strutturali.

Adesso la piscina può contare, su una struttura completamente riqualificata dal tetto alle pareti, e si pone come un centro sportivo di attrattiva per tutta la Piana, visto che già in precedenza era stato utilizzato anche da molte società che fanno allenare i propri atleti per lo sport agonistico e che avevano dovuto migrare in altre strutture.