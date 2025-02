Ricerca universitaria e imprese s’incontrano. Sempre più partecipanti a "JoTTO FAIR"

Cresce l’interesse verso la ricerca universitaria da parte delle imprese e degli investitori: lo raccontano i dati degli iscritti. Sono infatti ben 71 tra aziende e investitori, 65 i ricercatori e 9 le spin off che hanno deciso di partecipare all’edizione 2025 di JoTTO Fair, in programma oggi alla Scuola IMT Alti Studi Lucca. Un’iniziativa in cui il mondo delle imprese incontra i protagonisti della ricerca di sei Scuole universitarie a ordinamento speciale: Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila. Ad aprire la giornata il rettore della Scuola IMT Lorenzo Casini: "La giornata conferma quanto sia importante creare momenti di collaborazione tra la ricerca universitaria e gli operatori del settore. Questo assume ancora più rilevanza in un periodo in cui alle difficoltà economiche si aggiunge il dibattito in merito agli eventuali rischi derivante dall’uso dei modelli di intelligenza artificiale, rischi che possono generare anche insicurezza sul mercato e instabilità nella società".