Riapre la Villa Reale Tanti eventi in estate

Villa Reale di Marlia apre nuovamente al pubblico oggi, sabato 24, alle ore 10, dopo il lungo impegno come sede espositiva esclusiva per la nuova collezione di gioielli prodotti da Cartier che ha visto per oltre un mese e mezzo un pubblico selezionato di giornalisti e clienti provenienti da tutto il mondo.

Il palazzo, il parco e gli storici giardini, gioielli italiano del barocco e del neoclassicismo,

tornano disponibili per i visitatori vicini e lontani i consueti orari: 10 – 18 (ultimo ingresso alle 16.30) per il parco; 10:30-17:30 (ultimo ingresso alle 17) per gli interni – chiusura straordinaria 0107. I weekend di luglio e agosto sarà prevista un’apertura prolungata del parco fino alle ore 20:00. Nel frattempo Villa Reale si prepara per il ciclo di eventi estivi che inizieranno il 6 luglio con la prima serata SurReale, la cena organizzata da SurReale Contemporary Bistrot, il conosciutissimo ristorante di via dell’Anfiteatro a Lucca, che sarà allietata dai suoni rinfrescanti del seicentesco Teatro d’Acqua e dalla musica dal vivo. E poi a luglio e agosto, pic-nic sotto il cielo stellato e gli appuntamenti de “Le Rinascenze by Night – Arte in Villa”.

Sono tanti gli altri eventi in programma a partire dall’estate e fino ai mesi invernali. Dopo “Le Rinascenze“, Grazie all’apertura straordinaria del parco dopo le 18 e grazie alla collaborazione con gli chef Fabrizio e Andrea Girasoli, ci sarà la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva tra raffinati giardini, architetture fresche di restauro e gusto dai sapori della tradizione rivisitati in chiave contemporanea, con dei pic-nic al tramonto in una location estremamente suggestiva.

Per informazioni 0583 30108 www.villarealedimarlia.it