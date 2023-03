Riapre il museo del motore “Barsanti e Matteucci“ si presentano ai piccoli

Non solo uno spazio illustrativo dove poter scoprire gli studi effettuati e i risultati conseguiti da Barsanti e Matteucci sul motore a scoppio, ma un luogo vivo e coinvolgente in cui immergersi nella storia, ascoltare la voce di esperti e confrontarsi sulle intuizioni che hanno cambiato le sorti del mondo. C’è tutto questo ad aspettare i visitatori nel Museo del Motore a Scoppio Barsanti e Matteucci di via Sant’Andrea, al civico 58, che riapre al pubblico dal 1° aprile e fino a novembre, con tante nuove opportunità di apprendimento e scoperta dedicate ad appassionati e curiosi, esperti e neofiti, adulti e bambini, e che ha l’obiettivo di valorizzare la memoria dei due inventori lucchesi.

Aperto il sabato, la domenica e i giorni festivi, dalle 11 alle 19 – e, per i restanti periodi, su prenotazione per gruppi di almeno 10 persone – con la visita al Museo sarà possibile vivere un’esperienza immersiva, tra documenti, proiezioni, modelli di apparecchi, pubblicazioni e tanto altro. Un’idea anche per coloro che ancora non hanno deciso come trascorrere il proprio tempo a Pasqua o per il ponte del 25 aprile. Queste, infatti, tutte le prossime date di apertura del mese di aprile: 1-2 aprile; 8-9-10 aprile, 15-16 aprile, tutti i giorni dal 22 al 30 aprile e il 1° maggio.

Ma non è finita qui perché il programma prevede anche un ciclo di aperture straordinarie con le “Mattinate al Museo”, le visite guidate che, per l’occasione, vedranno la partecipazione di ospiti speciali: gli artisti Elio Lutri, Lucia Morelli e Michele Neri.

Proprio Michele Neri sarà protagonista di un appuntamento tutto rivolto ai bambini (dai 7-8 anni in su) che si terrà sabato 15 aprile dal titolo “Letture ad alta voce e Narrazioni”. Per circa 45 minuti, alternerà piccole storie, curiosità, aneddoti e brevi brani, esposti con frizzante ironia per far conoscere ai più piccoli alcune scoperte che hanno cambiato il mondo. Un momento didattico e ludico da non perdere che condurrà i bambini in un vero e proprio viaggio tra passato, presente e futuro. Per partecipare è consigliata la prenotazione all’indirizzo [email protected]

Tutte le attività, comprese le visite, sono a ingresso gratuito, ma, chi vorrà, potrà sostenere il progetto con un contributo libero o con una recensione positiva sui social, info 0583 467870.