Riapertura della Statale. Tutto in stand-by

Come annunciato il sindaco di Borgo a Mozzano ha inoltrato formalmente ieri mattina alla Prefettura di Lucca la richiesta per un tavolo di incontro sulla situazione della Statale del Brennero. "Ringrazio il Prefetto – dice Andreuccetti – per la disponibilità dimostrata, muovendosi subito per organizzare al più presto con l’Anas e tutti gli enti interessati, vista la gravità della situazione alla luce delle recenti frane che hanno interessato la viabilità". Al momento, secondo il sindaco di Borgo a Mozzano, c’è una fase di stand by, anche se i lavori di bonifica delle squadre dell’Anas sul versante tra Piaggione e Anchiano, dove si è verificato l’ultimo smottamento, stanno andando avanti. "Tuttavia - spiega Andreuccetti – ancora non ci sono tempi certi per la riapertura della strada. Al questo punto meglio non sbilanciarsi in previsioni, sperando che i tempi possano ragionevolmente essere brevi".

"Oltretutto - prosegue - anche ieri il tempo non è stato clemente e le previsioni sulla zona sono abbastanza incerte per oggi e domani, il che potrebbe ostacolare e far slittare gli interventi sul costone franato. Ribadisco comunque che i tempi sono maturi per provvedere e sistemare una volta per tutte una situazione di precarietà che da anni condiziona la corretta circolazione sulla SS12 e, nel contempo, rappresenta una minaccia per l’incolumità stessa delle persone. Come riconosciuto anche dal Presidente della Regione Eugenio Giani, il quale ha richiesto di estendere lo stato di emergenza anche ai territori della provincia di Lucca".

M.N.