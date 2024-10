Rianimazione e uso del defibrillatore. Due appuntamenti

Come effettuare la rianimazione negli adulti e come utilizzare un defibrillatore; ma anche le manovre salvavita per la disostruzione delle vie aeree e nella rianimazione pediatrica. Commissione Pari Opportunità, Comune di Barga, Misericordia del Barghigiano e Comitato paesano di San Pietro in Campo organizzano due appuntamenti che si terranno al circolino di San Pietro in Campo. Il 22 ottobre alle 20 un corso BLS (Basic life support) e DAE aperto alla popolazione sull’utilizzo dei defibrillatori e sulla rianimazione degli adulti. Il 26 ottobre (ore 15) l’incontro dal titolo "Una pacca può salvare la vita", corso di disostruzione delle vie aeree e rianimazione pediatrica. Info e prenotazioni: Lucia 347.9108387. E’ richiesto un contributo volontario a favore della Misericordia del Barghigiano.