“Porcari corre’’. La partenza domenica in piazza degli Alpini

Conto alla rovescia verso la ’Porcari Corre’, alla 39esima edizione, storica manifestazione ludico-motoria organizzata dall’Atletica Porcari che si terrà domenica. Una festa dello sport per tutti che permette di scegliere tra diversi percorsi (3, 5, 10, 14 e 18 chilometri) per vivere una mattinata all’insegna del benessere tra Porcari, Capannori e Montecarlo. La partenza è libera tra le 7.30 e le 9 da piazza degli Alpini. Sarà possibile iscriversi direttamente lì e ritirare i cartellini di partecipazione o sabato pomeriggio o la mattina di domenica, ma si può anche acquistare il tagliando di partecipazione in settimana nei negozi di Porcari: Centro Ufficio Buffetti, libreria Bella Storia, edicola La Pergamena, centro estetico Visage e La Verde Vita.

"Sarà come sempre una festa per tutti – afferma Susy Rovai, consigliera con delega allo sport -, in pieno spirito inclusivo: un’occasione per muoversi, stare insieme, scoprire le bellezze del nostro territorio e sentirsi parte di una comunità. Ringraziamo tutti i volontari, l’Atletica Porcari e Sofidel, lo sponsor che rende possibile questo evento ogni anno". A rendere unica questa manifestazione è la bellezza dei paesaggi che i podisti attraversano: lungo le colline, tra sentieri immersi nella natura e scorci incantevoli. I tracciati da 14 e 18 chilometri regalano il passaggio dal celebre Quercione di Pinocchio, icona della camminata. Sei i punti ristori e a Montecarlo i partecipanti potranno gustare fagioli all’uccelletto e pane tostato. Per i bambini, in Torretta, ci saranno giochi, gadget, musica e balli. A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricco pacco gara firmato Regina, sponsor dell’evento che, associa il suo nome anche al Giro d’Italia. B.D.C.