Residenti e abbonati ai parcheggi Ecco come cambia la sosta

Cambia la sosta per i residenti e gli abbonati parcheggi Metro: dalle ore 7 di venerdì 21 luglio fino alle 10 di domenica 23 luglio sosta gratuita per i residenti titolari di permessi di sosta delle categorie A1, A2 e A3 nelle aree sosta blu (a pagamento) in piazzale Verdi, via del Pallone, via della Caserma, piazza della Magione, in corso Garibaldi, via del Molinetto e via del Peso con esposizione permesso.

I titolari di permessi A78-A9 (garage non residenti) e permessi temporanei e permessi con percorsi obbligati con accesso dai varchi di corso Garibaldi e via Carrara est potranno accedere da Porta Elisa, via Elisa (varco porta San Gervasio) via del Fosso – corso Garibaldi; per uscire corso Garibaldi, via del Peso, via Carrara (varco est), via della Rosa, via dell’Angelo Custode, via della Fratta, via della Zecca, Porta Santa Maria. Dal 20 al 24 luglio i titolari di abbonamento Metro nel parcheggio Carducci potranno sostare gratuitamente in tutti gli altri parcheggi a pagamento con esclusione di quelli in struttura, quelli straordinari per il concerto e quelli del centro storico con esposizione tessera abbonamento sul cruscotto.

Dalle ore 8 di sabato alle ore 10 di domenica gli abbonati Metro del parcheggio in struttura Cittadella potranno usufruire di sosta gratuita in tutti i parcheggi Metro esclusi quelli in struttura sia all’interno che all’esterno del centro storico e quelli straordinari per il concerto, esponendo la tessera sul cruscotto. Dalle ore 8 di sabato alle 7 di domenica gli abbonati dei parcheggi in struttura Stazione e Palatucci potranno usufruire gratuitamente di tutti i parcheggi a pagamento esterni al centro storico eccettuati quelli in struttura e quelli straordinari per il concerto, con esposizione dell’abbonamento. Quanto alla zona della stazione ferroviaria, farmacia comunale e trasporto pubblico, ecco le modifiche: dalle ore 12 di sabato 22 fino alle ore 7 di domenica 23 luglio divieto di transito veicolare in viale Giusti, via Nazario Sauro, via per Corte Pulia, via Filzi, piazza Curtatone, via Mazzini, via Cairoli, via Montegrappa, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, via Montanara e via Cavour con esclusione dei residenti dotati di pass, residenti categoria A12 e per chi deve raggiungere la Questura o la stazione ferroviaria, per il carico e lo scarico di persone, o la farmacia comunale di piazza Curtatone.

Tutte le linee del trasporto pubblico locale saranno mantenute attive con solo alcune variazioni di percorso, come ha ricordato l’assessore Santini.

Fabrizio Vincenti