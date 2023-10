Reddito di cittadinanza. Due nomi e doppio incasso

Aveva studiato una strategia in apparenza semplice, ma a quanto pare anche abbastanza efficace per incassare due volte al mese il reddito di cittadinanza. Aveva presentato la domanda per ottenere il beneficio in due diversi Comuni della Valle del Serchio, utilizzando due nomi leggermente diversi. I controlli sul momento non sono stati troppo approfonditi e così nel corso del 2020 il signor Piotr Patalas, cittadino 53enne di origine polacca abitante in Mediavalle, ha beneficiato di una doppia indennità, riuscendo ad incassare oltre 9mila euro.

Ma ad un certo punto le verifiche incrociate hanno portato a scoprire l’anomalia e l’uomo è finito sotto inchiesta e poi sotto processo. Il giudice Massaro l’ha condannato a 1 anno di relcusione per falso in atto pubblico, mentre l’ha assolto dalle altre accuse perché la seconda indennità era stata intascata da un altro soggetto, un lucchese.