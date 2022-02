False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza: 14 denunciati

Omissioni nelle comunicazioni della variazione di reddito e false dichiarazioni per indebito ottenimento del 'reddito di cittadinanza' sono le accuse per 14 persone, residenti metà in Versilia, metà tra Lucca e la Garfagnana, denunciate alla procura della Repubblica.

Tra loro, nove erano addirittura sottoposti a provvedimenti restrittivi come il divieto di dimora o la detenzione domiciliare. Gli accertamenti, condotti dai carabinieri, hanno consentito di scoprire raggiri che servivano a percepire indebitamente l'aiuto in denaro mensile, per importi da 780 euro a 1.330 euro a seconda se si trattasse di soggetti soli o con famiglia a carico. Le somme erano indebitamente percepite ed erogate dall'Inps da persone di età compresa tra i 23 e i 66 anni e ammontano complessivamente a circa 100.000 euro.