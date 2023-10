Rassegna “Teatrottavo“ otto appuntamenti al “Colombo“

Otto appuntamenti per “Teatrottavo“, rassegna di teatro amatoriale organizzata dalla Filodrammatica di Valdottavo e gli Avanzati con il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano al Teatro Colombo e presentata da Patrizio Andreuccetti, Lorenzo Bonaccorsi, Sabina Lipparelli, Pierlugi Salsini e Marco Fagioli. Si parte il 22 ottobre ore 16.30 con “La giara, il coppo, l’orcio”, portato in scena da Il Cerchio di gesso. Venerdì 27 alle 21.15 il Teatro Giovani di Lucca sarà impegnato ne “La scelta”, mentre venerdì 10 novembre alle 21.15, da Vicini la Compagnia Unicorno presenterà “L’autore ha abbandonato il gruppo”. Appuntamento poi con I Vagabondi da San Miniato e il loro “Gli occhi di Charlie sono azzurri” (26 novembre ore 16.30), mentre il 1 dicembre alle 21.15 l’VIII Laboratorio in scena con “Vietato Morire“. Venerdì 15 dicembre alle 21.15 “I Gasperini“ proporrà “Il ristagno”. Domenica 14 gennaio alle 16.30 spazio a “Le verità di Freud” della Compagnia del Grano e domenica 28 alle 16.30, ai corti della Filodrammatica di Valdottavo e agli Avanzati. Il pubblico potrà votare il miglior spettacolo. Info, 340.8966284. Biglietto intero 10 euro, bambini fino a 10 anni 5 euro.