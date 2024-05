Rassegna Regionale "Teatro della Scuola" a Bagni di Lucca: tre settimane di spettacoli e formazione per grandi e piccini

Presto al via la parte centrale della Rassegna Regionale "Teatro della Scuola" di Bagni di Lucca, dopo mesi di laboratorio e formazione gratuita per insegnanti ed operatori, con spettacoli rivolti a grandi e piccini che hanno animato il Teatro Accademico. In programma tre settimane di spettacoli, incontri e altri laboratori, per la manifestazione, finanziata anche quest’anno dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Crl e organizzata dal Circo e la Luna, con la direzione artistica di Michela Innocenti, in scena da domenica 19 maggio a domenica 9 giugno.

Gli Istituti comprensivi che hanno partecipato attivamente a questa edizione sono Bagni di Lucca, Gallicano e Castelnuovo, con il coinvolgimento di studenti-attori. La rassegna regionale del Teatro della Scuola di Bagni di Lucca fa parte del RA.RE (Rassegne in Rete) e del coordinamento A.G.I.T.A. Partirà domenica 19 con il taglio del nastro alle ore 14 ed il concerto "Le Voci del Serchio", a seguire Caccia al Tesoro organizzata in collaborazione con VIII laboratorio e Accademia di recitazione Vittorio Alfieri entrambi partner dell’evento. Continuerà la formazione gratuita specialistica tenuta da esperti professionisti del settore con due giornate per operatori e studenti presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri.

Anche durante la rassegna, dove gli ospiti d’onore saranno le scuole, andranno in scena spettacoli per famiglie e scuole ad ingresso libero. Come il 19 maggio in prima serata "Vicks si proprio la pomata" di Officine Tok di Monzone; il 25 ore 16 "Clown Vagamondo" del Centro internazionale per la regia di Olga Melnik; il 26 maggio, ore 20.30, sarà poi la volta di Enrico Gaiano, scrittore e celebre interprete del mondo della scuola con la performance dedicata ad uno dei suoi libri "Geografia di un dolore perfetto". Info https//www.rassegnateatroscuola.it/.

Marco Nicoli