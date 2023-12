Armata di fucile rapina una parrucchiera, titolare e clienti sotto choc

Borgo a Mozzano (Lucca), 24 dicembre 2023 – Rapina choc in un salone di parrucchiera in via Salvatore Quasimodo a Diecimo, Borgo a Mozzano. Una donna è entrata armata con un fucile e dopo aver puntato l’arma di fronte alla titolare e ai clienti presenti si è fatta consegnare l’incasso della giornata, circa 600 euro. Dopo la rapina la donna si è data alla fuga salendo su un’auto forse guidata da qualche complice.

È successo sabato 23 dicembre poco prima dell’orario di chiusura del salone. In base a quanto raccontato ai carabinieri, la rapinatrice è entrata indossando un passamontagna. E subito ha chiesto di farsi consegnare l’incasso della giornata. La titolare, sotto choc, ha aperto la cassa e le ha consegnato i soldi. Poi si è dileguata raggiungendo una utilitaria che si trovava vicino al salone. Sulla vicenda indagano i carabinieri.