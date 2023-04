Random Guy Il doppio ritorno dello street artist

E’ un doppio ritorno quello dello street artist lucchese “Random Guy“, autore di tante opere di varie dimensioni, a partire da alcuni anni fa, sui muri delle case e dei palazzi del centro storico. Lo comunica la Galleria L’Arte di Luca Meconi, in via Elisa 41 a Lucca.

"Passato il Coronavirus – si legge – anche lui ha lasciato da parte le mascherine e l’amuchina, oggetti degli ultimi suoi lavori, ed è tornato ancora una volta all’attualità con opere che celano dentro di sé messaggi importanti per tutti ma soprattutto per le nuove generazioni. Questa volta ci ha fatto attendere un po’ prima di rivederlo all’opera ma possiamo di certo affermare che l’attesa non è stata vana e per farsi perdonare da tutti i suoi ormai numerosissimi fan che vanno ben al di là delle mura cittadine, ci ha fatto un doppio regalo donandoci due belle opere".

"La prima - prosegue il testo – rappresenta due bambini che stanno seduti uno di spalle all’altro impegnati a giocare ognuno con il proprio smartphone perdendosi i momenti più belli dell’infanzia, del contattato, dello stare insieme e del giocare interagendo tra di loro. L’opera si può vedere in via degli Asili vicino alla piazza della Misericordia".

"L’altra opera - si legge ancora – è possibile ammirarla in una delle vie più percorse dai turisti in questi giorni, via Sant’Andrea, proprio vicino alla torre Guinigi. In questo caso l’artista di cui dopo anni di attività ancora nessuno conosce la sua vera identità, ci ha voluto stupire realizzando un’altra immagine che contiene in sé un grande messaggio: una coppia si sta baciando con in testa due visori mentre sono calati nel metaverso, un messaggio che fa riflettere sul futuro e su quello a cui stiamo andando incontro".

"Insomma, Random Guy è tornato – conclude la nota – e vedremo quali opere ci regalerà ancora in futuro, per la gioia di tutti i fan e non solo di loro".