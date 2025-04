Raid vandalico alla chiesa di Corba. Distrutta la targa esterna e le piante. La Pro Loco: "Non ci fermeranno"

"Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti". Questo significativo testo, tratto dal romanzo di Cesare Pavese La luna e i falò, era quello prescelto dall’Associazione "Ama Cultura" di Castiglione di Garfagnana per la la targa destinata a essere letta dai visitatori della Chiesa della Corba, e, circa tre anni, affissa alla sua entrata. Oggi, purtroppo, però, giace a terra, spaccata in più parti da mani ignote e devastanti che, nello scorso fine settimana, hanno preso di mira il luogo sacro, suscitando nella comunità sdegno, sconcerto e incredulità. Una comunità che si era adoperata, come avevamo raccontato su queste stesse pagine solo un paio di settimane fa, attraverso l’interessamento attivo delle tante associazioni del territorio e dei loro volontari, nel recupero del luogo risalente al XVI secolo, totalmente immerso nel verde e dedicato alla Madonna delle Grazie. Tanti gli interventi di manutenzione e di pulizia, coordinati dalla locale Pro Loco, dopo gli importanti interventi di restauro che hanno riportato in vita l’apprezzato luogo sacro, dove le funzioni religiose erano state interrotte dal 2013. "Dopo una serie di buone notizie e di tante belle attività condivise, ne arrivano alcune meno edificanti che riguardano il sito della nostra chiesa della Corba – ha comunicato ai suoi iscritti il presidente della Pro Loco Castiglione, Alessandro Lupetti –. Qualcuno ha agito nella notte e, oltre ad aver sporcato nei pressi dell’entrata e fatto cadere, spaccandola, la targa presente, ha infierito sulle piante che la circondano, messe da poco e dopo aver effettuato la pulizia interna e l’abbellimento generale. Con questa nota vogliamo sensibilizzare sulla questione, con la speranza che certi episodi non accadano nuovamente". A unirsi al sentimento di delusione, oltre all’Associazione Ama Cultura con i suo presidente Matteo Marcalli, anche l’amministrazione comunale di Castiglione guidata dal sindaco Daniele Gaspari che, per voce di un indignato Roberto Tamagnini, consigliere con delega alla Cultura, informa di avere interessato sull’accaduto le forze dell’ordine per fare chiarezza sui fatti.

Fiorella Corti