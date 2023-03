Raid dei ladri in cinque appartamenti a San Marco

Ancora un clamoroso raid dei ladri in periferia. Stavolta nel mirino dei malviventi sono finiti alcuni appartamenti nella zona di San Marco, visitati dalla banda nella serata di sabato. I furti sono stati messi a segno tra le 19 e le 20 nella zona vicino alla chiesa, in via delle Ville 121 in un complesso di abitazioni al quale si accede da due diversi ingressi. Ben 5 gli appartamenti presi di mira dai ladri, che prima hanno staccato le luci del parco e del condominio e poi hanno agito al buio in tutta tranquillità, rompendo porte e finestre, mettendo tutto a soqquadro e appropriandosi di oro, gioielli e soldi in contanti.

E’ stato uno dei proprietari a dare l’allarme quando è rientrato a casa poco prima delle 20 di sabato. L’abitazione era stata praticamente svuotata di ogni oggetto prezioso. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato che hanno subito cercato elementi utili alle indagini.