Rai 5 e Bookcity Milano per Racconti in Rete di LuccAutori

Domani alle 23.20 su Rai 5 la nuova puntata della rubrica “Save the date” proporrà delle immagini del 29° festival LuccAutori – 22° Premio Racconti nella Rete. Un nuovo passaggio televisivo sulle reti Rai per la manifestazione diretta da Demetrio Brandi. Protagonisti i vincitori del premio Racconti nella Rete ed i tanti ospiti del festival tenutosi a Lucca dal 16 settembre al 1 ottobre scorso. Tra gli ospiti che si sono intervallati con gli scrittori premiati con la pubblicazione dell’antologia, troviamo Roberta Bruzzone, Diego Lama, Adriana Pannitteri, Simona dalla Chiesa, Stefano Redaelli, Eleonora Sottili, Margherita Allegri. Il magazine dedicato alla settimana culturale italiana va in onda ogni venerdì alle 23.20 su Rai 5. “Save The Date” è una selezione di appuntamenti sul mondo dell’arte, del teatro lirico e di prosa, della musica colta e leggera, della danza e della letteratura. Il programma è in replica il sabato pomeriggio su Rai 5, e il martedì alle 1.15 su Rai 3.