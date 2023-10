Raffica di furti sulle tombe. Spariscono arredi, vasi e fiori

Furti di oggetti all’interno dei cimiteri di Spianate e di Altopascio. Le odiose razzie purtroppo si ripetono periodicamente. Alcuni visitatori del camposanto segnalano che in tempi diversi sono spariti vasi, fiori, suppellettili di arredo delle tombe. Dopo un periodo di relativa calma questo triste fenomeno è di nuovo in auge. Le persone che si recano a trovare i propri cari, devono anche sopportare un simile danno. Tra l’altro, più che altro si tratta di oggetti che rivestono un valore affettivo e che sono stati portati perché rappresentano simboli, legami con il defunto e che vanno ben oltre l’aspetto economico. Le telecamere possono diventare un dissuasore, d’accordo, ma non potranno mai essere installate di fronte ad ogni sepoltura. Non è pensabile. Gli occhi elettronici servono per monitorare il complesso della struttura. C’è chi si è lamentato per il cancello, che la sera però viene sempre chiuso.