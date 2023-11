Radio Club Valpac Odv sempre in prima linea in caso di calamità

E’ nata il 2 marzo 2016 Radio Club Valpac, una fusione di due piccole Associazioni già presenti sul territorio ma con difficoltà la loro iniziativa di Protezione Civile. L’Associazione svolge attività di Protezione Civile fa da collegamento in caso di bisogno per gravi calamità con le altre realtà sul territorio della piana di Lucca, grazie ai suoi ponti radio posti sul monte Pizzorne ( per la piana di Lucca ) e sul monte Giovo ( per la GarfagnanaVersilia). Con gli sforzi di volontari e sponsor è cresciuta logisticamente con il Land Rover Discovery. L’associazione ha la sede operativa al Foro Boario

Lucca, è anche colonna mobile nazionale Fir Cb.