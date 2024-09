Radici, identità e memoria . La Festa dell’Emigrante ritorna in piazza a Migliano

Torna nelle giornate di venerdì e domenica a Migliano la storica Festa dell’Emigrante. Iniziativa del Comune di Fosciandora arrivata nel 2010 alla sua 52esima edizione, poi interrotta. Riprende proprio nell’Anno delle radici italiane nel mondo rappresentando un’occasione di incontro tra il territorio, i turisti delle radici e le comunità all’estero che tornano nei luoghi di origine nel periodo estivo.

L’evento rientra nel progetto territoriale "Radici, Identità e Memoria" coordinato dall’Unione Comuni Garfagnana. Preludio della festa sarà il Concerto dell’Emigrante, in collaborazione con la Banda Musicale "I Ragazzi del Giglio", in programma venerdì alle 21, in Piazza Roni. Domenica alle 10 verrà inaugurata la Festa, con il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato in Piazza dell’Emigrante e, a seguire, il Laboratorio delle Radici per i bambini, in collaborazione con la Biblioteca Comunale.

Per le vie del borgo stand gastronomici per tutta la giornata, a cura delle associazioni paesane del territorio. La festa proseguirà nel pomeriggio, alle 15, con "Ramingo andò cercando… Storie e progetti sull’emigrazione"; una tavola rotonda predisposta in Sala Zucchi. Si tratta di un momento di condivisione per dare voce ai protagonisti e agli studiosi che hanno riflettuto sul tema.

Presenti tra gli atri il presidente Unione Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani, il consigliere Regionale Puppa, il responsabile del Progetto "Turismo delle Radici" De Vita, la coordinatrice Regionale di Italea Toscana Dalfovo e la presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo sede di Lucca, Del Bianco. Le conclusioni saranno affidate al prof. Zucchi. Alle 16.30 si esibirà il gruppo folcloristico La Muffrina di Camporgiano e alle 19.30 si aprirà l’apericena al tramonto che sarà allietata dallo spettacolo dal vivo del gruppo "The Aristodemo’s".

"Saranno due giorni improntati sul turismo di ritorno – ha dichiarato il sindaco del Comune di Fosciandora Lunardi –, con attenzione ai viaggiatori delle radici che potranno riscoprire il territorio in occasione di questa iniziativa, immergendosi nelle tradizioni e nelle usanze che questa terra ancora conserva perché parte integrante della sua storia".

Fio. Co.