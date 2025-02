Raddoppia il turismo ad Altopascio. Nel 2024 registrati 45 mila arrivi

Raddoppia il turismo ad Altopascio: nel 2024 il numero di visitatori nella cittadina del Tau ha raggiunto le 45 mila presenze contro le 25 mila del 2023 e le 23 mila del 2022. Un significativo incremento che per l’amministrazione testimonia la crescente attrattiva del territorio, frutto di un patrimonio storico e culturale di grande valore e di strategie mirate alla promozione turistica, valorizzando il territorio anche in una dimensione d’ambito Piana di Lucca e facendo leva sui punti di forza come la Via Francigena. "I dati confermano la qualità della direzione intrapresa in questi anni - spiega Alessio Minicozzi, assessore al turismo -: puntare sul territorio, offrendo servizi ed esperienze di qualità, valorizzando la molteplicità e la bellezza del territorio. Quello storico-artistico e culturale, ma anche quello ambientale, pensiamo alla Riserva naturale del Lago di Sibolla, fino a quello enogastronomico, forti anche di una posizione strategica. Tutto è il risultato del lavoro costante che abbiamo svolto per promuovere Altopascio, anche attraverso relazioni curate a livello di ambito regionale ed europeo con l’Associazione della Francigena, come meta turistica di eccellenza, soprattutto in riferimento alla Via Francigena, e realizzando iniziative per far conoscere le bellezze e l’identità del nostro territorio. Quest’anno, in occasione del Giubileo, ci aspettiamo un ulteriore incremento dei pellegrini e stiamo già pianificando un calendario di eventi per accoglierli al meglio". Nell’analisi del Comune, molteplicità i fattori del successo: la riapertura di strutture alberghiere sul territorio comunale, che hanno contribuito ad ampliare l’offerta di posti letto per i turisti, e il forte investimento proprio sul patrimonio della Via Francigena, interesse di livello europeo e internazionale. Le due foresterie dei pellegrini ad Altopascio e Badia Pozzeveri hanno registrato una forte affluenza con ben 1.755 pernottamenti nel 2024, con un’età tra 21 e i 40 anni, da 47 nazioni con l’Italia in testa, seguita da Francia, Germania, Canada e Belgio.