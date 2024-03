Rachele, “Correre per un respiro“. La campionessa di rally che combatte la fibrosi cistica

Castiglione, 15 marzo 2024 – Il rombo del motore della Citroen C3 Rally 2, con lo svelamento ufficiale della sua livrea, nella serata di mercoledì ha risuonato elettrizzante all’interno delle antiche mura del borgo medievale di Castiglione di Garfagnana, aprendo di fatto gli eventi che hanno visto coinvolta la pilota Rachele Somaschini, campionessa Italiana Rally Femminile. Per lei, in partenza domani nella prima gara del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco - Il Rally del Ciocco e Valle del Serchio, affiancata da Fabio Salis sulla Citroen C3 Rally2, è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Castiglione una serie di appuntamenti finalizzati ad approfondire la sua figura professionale, oltre a quella prettamente umana.

Nella sala consiliare del comune è stato anche presentato, infatti, il suo libro autobiografico "Correre Per Un Respiro", che si va a inserire nel progetto ideato da Rachele che, dopo i primi anni di volontariato per la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus, ha deciso di unire la sua passione per i motori alla necessità di sensibilizzare il pubblico sulla fibrosi cistica, patologia di cui lei stessa è affetta. A dialogare con la pilota e autrice, in una sala particolarmente affollata c’erano i consiglieri comunali Pamela Rossi e Roberto Tamagnini.

A seguire, è stata inaugurata nella Torre dell’Orologio la mostra fotografica a lei dedicata. Felice e entusiasta di tutta l’attenzione ricevuta, Rachele , reduce dall’importante riconoscimento attribuitele pochi giorni fa della Città di Imola come "Woman In WOW" 2024, proprio per il messaggio portato avanti attraverso il mondo dello sport sull’importanza della ricerca sulla Fibrosi Cistica, ha ringraziato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Gaspari.

“Non vedo l’ora di risalire in macchina, visto che questi ultimi due mesi spesi prevalentemente per curarmi, sono stati pesanti - ha commentato -. Le gare del Campionato Italiano sono tutte molto impegnative e combattute, quindi appena possibile ho ripreso ad allenarmi seriamente per farmi trovare pronta. Oltre a rappresentare un Campionato di alto livello tecnico, il tricolore gode di ampia visibilità e promozione, offrendo quindi anche un valido palcoscenico per far conoscere il mio progetto "CorrerePerUnRespiro", che oggi è anche un libro solidale. A questo proposito, ringrazio di cuore il comune di Castiglione di Garfagnana per l’attenzione che ha dedicato alla mia iniziativa. Voglio poi esprimere tutta la mia gratitudine per i miei partner tecnici e i miei sponsor principali, Prima Assicurazioni, Bardahl e Mapei che, rinnovandomi la loro fiducia, mi permettono di prendere parte a questa nuova stagione sportiva".