Raccolta record di Plastic Free. Anche quattro bambini in azione. Oltre 800 chili di rifiuti recuperati

In un fine settimana di ponti festivi, ben 21 volontari hanno partecipato attivamente all’evento di Plastic Free a Lucca, setacciando la zona tra San Martino in Vignale e Mutigliano. Un angolo di verde bellissimo e nonostante questo non incolume rispetto all’azione incivile di chi disperde nell’ambiente rifiuti di ogni tipo. Soprattutto plastiche, ma in realtà in ogni anfratto della natura, o anche scandalosamente a cielo aperto, i volontari della storica associazione hanno trovato di tutto.

C’era persino un catalizzatore ma anche un asse da stiro, una macchina del caffè, pattini, un lavandino, una vecchia stufa e una rete di ferro. “Rifiuti per niente semplici da portare sulla strada–sottolinea Irene Dell’Amico, referente di Plastic Free Lucca – e che ormai, con il tempo, erano divenuti parte della vegetazione. Abbiamo raccolto anche calcinacci, tante bottiglie di vetro, vestiti e altro. Un intervento impegnativo che ha richiesto tutte le forze in campo. Ringraziamo di cuore tutti i volontari“. Tra loro anche 4 bambini, piccoli ma molto attivi che hanno fatto la loro parte, gratificati dal senso di un intervento concretamente utile per salvare l’ambiente che ci circonda. “Non basta mai ringraziare chi partecipa a questi eventi – sottolinea Dell’Amico – e prende qualcosa del proprio tempo per provare a pulire almeno un po’ del nostro territorio, grazie e alla prossima. Grazie anche a Sistema Ambiente Lucca che provvede a ritirare i rifiuti e a smaltirli“.

Alla prova della bilancia, alla fine, dopo qualche ora di raccolta dedicata, Plastic Free ha messo insieme qualcosa come 850 chili di scarti. Un risultato importante in termini di pulizia ambientale e di “riossigenazione“ del nostro territorio. L’evento dei giorni scorsi è in realtà stato una chiamata a reti unificate in tutta Italia.

“La terra chiama, noi di Plastic Free rispondiamo“. Si è trattato di ben 222 appuntamenti in simultanea o quasi, tra il 26 e 27 aprile, scattati su tutto il territorio nazionale. “Ogni ritrovamento è una storia da raccontare, ogni sacco riempito per noi è un passo verso un futuro più pulito“, sottolineano i volontari di Plastic Free Lucca che adesso possono contare anche sulle nuove leve. Quattro bambini impegnati per la salvaguardia del territorio rappresentano, in una parola, il futuro.

Laura Sartini