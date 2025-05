Lucca in Mente 2025. Da Salvatores a Farinetti una settimana che svela le vie del benessere

Le prenotazioni sono state appena aperte e – considerato che il fulminante sold out nell’edizione 2024 – conviene affrettarsi. Anche perchè i nomi della quinta edizione del Festival del benessere psicofisico “Lucca in Mente“, promosso dalla Fondazione Brf, sono anche quelli del regista Gabriele Salvatores, Giancarlo De Cataldo, Massimiliano Ossini, Oscar Farinetti, Marcello Veneziani e Alessandro Sortino. Gli eventi si terranno dal 19 al 25 maggio.

Squadra che vince non si cambia, dunque la direzione artistica è ancora una volta affidata agli scrittori Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. Ieri all’Agorà è stato presentato il ricco programma dell’evento. “Il Festival rappresenta un momento di importante arricchimento perchè mette in campo belle idee e soprattutto riveste un alto valore scientifico – ha evidenziato l’assessore alla cultura Mia Pisano –. Un appuntamento che ogni anno porta nella nostra città nomi illustri con temi importanti e di grande attualità, per farci riflettere insieme e in modo mai banale. Siamo certi che anche quest’anno il festival sarà in grado di attrarre un pubblico attento e partecipe, contribuendo ad accrescere il nostro bagaglio culturale, come singole persone e come comunità”.

L’edizione 2025 battezzata “Mappe per il futuro. Orientarsi nel presente, immaginare il domani” prevederà – a partire da lunedì 19 maggio – una settimana ricca di incontri, appuntamenti e momenti di confronto con neuroscienziati, scrittori, artisti e intellettuali per discutere insieme di uno dei temi che ogni giorno si scopre sempre più centrale per la nostra società: il benessere psicofisico. Il momento inaugurale sarà alla Casa del Boia con l’incontro che vedrà protagonisti Alessandro Sortino, l’arcivescovo Paolo Giulietti e il giornalista Giulio Sensi, in un dialogo sull’etica, la comunicazione e la responsabilità. Il regista premio Oscar Gabriele Salvatores è atteso invece per venerdì 23 maggio. “Dopo la straordinaria accoglienza che la cittadinanza e le Istituzioni hanno riservato in questi anni a Lucca in Mente, siamo entusiasti di presentare questa quinta edizione che moltiplica gli incontri e il coinvolgimento delle scuole e degli studenti lucchesi. Si tratta di un ciclo di appuntamenti su cui abbiamo lavorato a lungo per creare un percorso culturale e scientifico che vuole stimolare il pensiero critico, offrendo strumenti per leggere il presente e rapportarsi con consapevolezza al domani”, hanno spiegato i due direttori artistici dell’evento, la scrittrice Flavia Piccinni e il giornalista e inviato Carmine Gazzanni.

Numerosi gli appuntamenti che - fra la Casa del Boia, l’Auditorium di San Romano e la Biblioteca Agorà - animeranno il centro storico. Si accederà gratuitamente ma è suggerita la prenotazione su www.luccainmente.it. “Un elemento centrale di Lucca in Mente – così Piccinni e Gazzanni – continua ad essere il coinvolgimento delle giovani generazioni. Anche in questa edizione avremo incontri destinati agli studenti delle scuole superiori di Lucca dal grande valore formativo, incentrati su tematiche rilevanti come l’amore tossico, il bullismo e l’analisi delle emozioni“.

