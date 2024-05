Raccolta fondi per le missioni in Brasile di padre Remo Mariani

In occasione del compleanno di padre Remo Mariani, che in questi giorni compie 85 anni, le parrocchie di San Pietro a Vico e San Cassiano a Vico hanno organizzato per sabato 11 e domenica 12 maggio un’iniziativa di raccolta fondi per sostenere l’attività del missionario comboniano che da 50 anni opera in Brasile, nelle favelas di Joinville. Il titolo dell’iniziativa è “In missione con padre Remo”. Nelle due chiese, dal pomeriggio di sabato 11, sarà possibile lasciare un’offerta destinata ai progetti ideati e seguiti dal sacerdote, tra i quali quello delle cucine comunitarie, mense che attualmente sostengono 350 bambini in difficoltà.

Tra i progetti c’è anche “Rinascere”, una casa che accoglie le donne in stato interessante cacciate dalla loro casa perché ragazze madri o quelle che fuggono da mariti violenti o drogati. C’è anche la vecchia scuola riadattata per accogliere bambini in chemioterapia, in modo che possano vivere con i genitori in un ambiente accogliente, vicino alle strutture di cura.

In cambio delle donazioni si potrà ricevere uno degli oggetti che i volontari hanno preparato:

a San Pietro a Vico, sabato dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 8.30 alle 12; a San Cassiano a Vico, sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 8 alle 12. È possibile sostenere direttamente la missione di padre Remo anche con una ricarica o un bonifico sulla carta 5333171226028807 (Iban IT86C3608105138216757816762), intestata a Remo Mariani.

Remo Mariani nasce a Vellano (PT) il 5 maggio 1939, in un ambiente ricco di fede e valori umani, anche se povero di mezzi economici, Remo entra in seminario a Lucca nel 1952 e nel 1958 si trasferisce nella scuola di formazione missionaria comboniana di Carraia. Celebra la prima messa a San Colombano nel 1969 e nel 1972 parte per l’Africa, in missione. Approda in Brasile nel 1974 dove viene assegnato alla comunità di Rio de Janeiro, poi a São Matheus dove gli vengono affidate 36 comunità sparse su un territorio vastissimo nella regione di Mantenopolis. Si dedica poi alle comunità di Joinville e Campo Ere.