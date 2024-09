E’ uno dei giocatori tanto attesi dai tifosi rossoneri. Stiamo parlando di Rocco Costantino, attaccante d’esperienza dal gol facile, che domenica contro la Spal ha rotto il ghiaccio, realizzando sia il suo primo gol stagionale che quello del vantaggio rossonero.

Che sensazione ha provato nel segnare il suo primo gol con la maglia della Lucchese, in uno stadio importante come quello di Ferrara e per di più sotto lo spicchio di curva occupato dai tifosi rossoneri?

"Sembra scontato dire tanta emozione, ma è la verità. Ci tenevo e con me tutto il gruppo a fare bene dopo la sconfitta interna contro il Gubbio. Segnare poi sotto il settore ospiti è stata un’emozione ancora più forte. Purtroppo c’è stato il gol annullato, pazienza, ma fa male, avevo seguito per filo e per segno dettami e dettagli che ci dà il mister nei movimenti, non riesco nemmeno a capire dove ho sbagliato, anche se immagini parlano di altro".

La Lucchese ha avuto un avvio un po’ in sordina. Il pareggio di Pineto, la sconfitta in casa contro il Gubbio e poi la vittoria contro la Spal. Come giudica questo avvio?

"Abbiamo commesso tanti errori, frutto di tanti fattori che ci hanno però condizionato. Il calcio mercato è finito in pratica da dieci giorni. Io mi sono ritrovato a fare queste tre partite senza fare amichevole. La squadra fino a poco tempo fa è stata un cantiere aperto, e questo di certo non ci ha aiutato. L’unica cosa che volevamo era dare una risposta come gruppo alla brutta sconfitta contro il Gubbio ci tenevamo molto a fare bene dopo la prima in casa. Questo è un punto di ripartenza, siamo un gruppo che sta lavorando molto, formato da ragazzi forti che cercherà di portare di nuovo entusiasmo ai nostri tifosi. Ci teniamo a creare qualcosa di duraturo, che riporti anche gli scontenti allo stadio".

Qual è il suo obiettivo stagionale?

"In questa squadra c’è tanto potenziale, tanta voglia di rivivere quelle emozioni passate da parte dei tifosi, e di questo mi sento tanto responsabile, e per questo voglio insieme ai miei compagni ricreare quell’entusiasmo. Per fare questo c’è bisogno di un ambiente e di un pensiero comune positivo, e andare sempre alla ricerca del risultato con le unghie e con i denti per riportare quel tifoso che è un po’ più titubante".

Lunedì arriva al Porta Elisa il Rimini, che gara si aspetta?

"Sarà una sfida molto dura ed equilibrata, perché questo campionato è pieno di insidie e di squadre che lotteranno gara dopo gara per raggiungere il proprio obiettivo. Faremo di tutto per indirizzare la prestazione ed il risultato dalla nostra parte. Ci piacerebbe vedere tanta gente che ci spinga verso il nostro obiettivo".

Alessia Lombardi