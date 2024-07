Questa sera all’ostello La Salana lo spettacolo "Cantautori 8.0"

Questa sera, all’ostello sulla Francigena La Salana, a Capannori, dalle 21,30 spettacolo "Cantautori 8.0", con Giulia Pratelli (chitarra e voce), Luca Guidi (chitarra e voce) e Francesco Bottai (chitarra e voce).

Musica dal vivo al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2024, XXVII Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Cena alle 20 con menù alla carta e con prosecco di benvenuto offerto dall’ostello.

Il pubblico avrà occasione di conoscere la genialità di artisti e scoprirà la forza di tre poeti unici della canzone.

Bottai, che si porta dietro tutta l’ironia folle di quando debuttò con i Gatti Mézzi. Guidi, bluesman poliedrico, colonna portante dei Betta Blues e dei Sinfonico Honolulu.

Infine Pratelli, fantastica voce e cantautrice di rara sensibilità, vincitrice di numerosi premi. Una serata di musica dal vivo e dal vero, come quelle delle balere di una volta.

Oggi è necessario rinascere da quei luoghi in odore di umanità e passioni. L’ennesima volta in cui il Festival pone particolare attenzione alla musica dal vivo e ai cantautori.

Utopia del Buongusto fino al 19 ottobre in giro per la Toscana come da 27 anni a questa parte, con oltre 1500 serate (1557 a fine festival 2024) e 230 mila spettatori.

I dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.

Ma.Ste.