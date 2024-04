Quelle strane cattive ragazze dello sport

Dopo l’anteprima nazionale, ancora un grande successo per lo spettacolo che porta in scena storie di donne che si sono fatte largo nello sport, apportando un importante contributo all’emancipazione femminile. La nuova produzione de La Cattiva Compagnia Teatro dal titolo “Quelle strane cattive ragazze - donne e sport: una storia ancora da scrivere”, realizzata in collaborazione con Asd Baseball & Softball Nuove Pantere di Lucca. Una serata quella al Cinema Teatro Puccini di Altopascio che ha visto la partecipazione di Luisa Rizzitelli, presidente dell’Associazione Nazionale Atlete; insieme all’assessore allo sport Lucia Micheli e l’assessore alla cultura Alessio Minicozzi del Comune di Altoapscio.

“Un ringraziamento particolare – afferma la regista Tiziana Rinaldi – oltre al Comune di Altopascio, a Chiara Paoletti e alle Nuove Pantere Lucca per l’organizzazione dell’evento”. Lo spettacolo, una sorta di anticipazione del Lucca Teatro Festival - Che cosa sono le nuvole? Quest’anno alla decima edizione che si terrà in estate dal 25 giugno al 4 agosto 2024, con drammaturgia e regia curata da Tiziana, vede in scena Daniela Baldassari, Luca Lunatici, Patrizia Cerri, Damiano Contrucci, Lucia Della Ghella, Ida Isola, Federico Lorenzi, Serena Meschi, Maddalena Mini, Patrizia Pollastrini e Juan Bernardo Ungaretti.