Quattro siti per le Giornate del Fai. Si sale sull’altana di Palazzo Guinigi

Le Giornate Fai di Autunno del 12 e 13 ottobre quest’anno apriranno al pubblico Palazzo Guinigi, l’antica residenza dei signori lucchesi finalmente tornata a nuova vita, ma anche l’azienda storica (70 anni) eccellenza lucchese nel mondo Martinelli Luce. In più spazio anche alla natura e alla biodiversità con visite guidate al Lago della Gherardesca a Capannori, e nell’antico convento di San Francesco a Borgo a Mozzano, 500 anni di storia. Sono i 4 siti ad accesso libero, anche se l’invito è sempre quello a devolvere nell’occasione della visita, per sostenere le iniziative di restauro, o, meglio, a iscriversi come socio: la tessera costa 50 euro per una coppia, singola 29 euro, 10 euro per gli under 30.

Il programma è stato illustrato ieri a Palazzo Orsetti dall’assessore alla cultura Mia Pisano, dal capo delegazione di Lucca e provincia Lucilla Benvenuti e dal vice capo delegazione Antonio Pellegrino. “E’ un’occasione importante per scroprire il nostro patrimonio artistico e monumentale – ha sottolineato l’assessore Pisano – e anche per mantenerlo. La Chiesa di Santa Caterina è un esempio straordinario di cosa è riuscito a realizzare il Fai, restituendo al pubblico questo gioiello in tutta la sua bellezza“. “Il nostro impegno è massimo, e mi auguro che la nostra passione sia contagiosa. Come volontari non percepiamo nemmeno un rimborso spese, ma la mission del Fai è troppo importante per non meritare le nostre energie e la nostra attenzione. Oltretutto quest’anno le Giornate Fai di Autunno non ’parlano’ solo di monumenti ma anche di aziende fiore all’occhiello come la Martinelli Luce e di natura con il Lago della Gherardesca. Ma soprattutto l’occasione è straordinaria per visitare nei giorni del 12 e 13 ottobre lo splendido Palazzo Guinigi, recentemente restaurato, che con le sue 54 stanze è uno dei massimi esempi di costruzione romano gotica“.

In particolare nell’occasione sarà possibile salire e visitare l’altana con vista sui tetti di Lucca e una visutale inconsueta su Torre Guinigi. Un tour che sarà accompagnato dagli “apprendisti ciceroni“(studenti) e volontari Fai. Gli orari di accesso saranno dalle 10 alle 12.30 (orario di entrata dellìultimo gruppo) e dalle 14 alle 17.30. Apre le porte al Fai e ai suoi visitatori anche la Martinelli Luce, pluripremiato marchio di riferimento del design italiano nel mondo, esposto in numerosi musei d’arte contemporanea come il Moma di New York e la Triennale di Milano. Ingressi massimo 25 persone per gruppo, partenza ogni 30 minuti, accompagnati dai rappresentanti dell’azienda e dai volontari Fai. Anche qui ci sono i due turni, mattina dalle 10 alle 12.30 e pomeriggio dalle 14 alle 17.30. Accesso da via San Donato, angolo via Perduta con parcheggio gratuito all’interno. Stessi orari anche per il Lago della Gherardesca, piccolo specchio d’acqua naturale sorgiva era in realtà il più grande lago della Toscana fino alla metà dell’800, prima di essere bonificato per volontà del Granduca Leopoldo II di Lorena. Un’oasi per flora e fauna con oltre tremila uccelli tra cui aironi, folaghe, cormorani e specie rare. Infine tappa al Convento di San Francesco, per scoprire il magnifico chiostro affrescato con 36 lunette dipinti nel 1627 e che illustrano la vita di San Francesco, con la chiesina dedicata e le sue opere d’arte. Le due giornate di visita si chiuderanno domenica 13 in bellezza con un concerto d’organo con le musiche del frate-musico Antonio Baroni.

Laura Sartini