Quattro anni di carcere . Rubava nelle case gioielli, oro e macchine

Quattro anni di carcere per una serie di furti in abitazione, aggravati dalla violenza sulle cose e dal numero dei partecipanti, commessi nelle province di Lucca e Pistoia. L’ordinanza di carcerazione è stata emessa dalla Procura della Repubblica di Lucca ed eseguita dalla polizia a carico di un cittadino albanese quarantenne.

L’arresto, operato dalla squadra mobile di Lucca, consegue ad una indagine svolta qualche anno fa su un gruppo di cittadini albanesi, rumeni ed italiani, che compivano furti in abitazione, introducendosi nelle ore notturne all’interno delle case delle vittime. Una ‘banda’ composta da 8 persone dedita a furti in abitazione, con carattere transnazionale, infatti alcuni colpi furono compiuti in Belgio.

Oltre ai beni di valore come oro, e denaro, asportavano le chiavi delle autovetture che venivano rubate e condotte a Roma per essere reimmesse sul mercato ufficiale dopo aver modificato i dati identificativi.

In uno dei furti di autovetture compiuti, grazie all’ausilio della Polizia Stradale, i ladri furono identificati ad Arezzo mentre stavano effettuando un rifornimento di carburante di un’auto rubata a Sant’Anna a Lucca, consentendo quindi di acquisire i riscontri su una serie di furti commessi in questa provincia e nella provincia di Pistoia.