Quasi tutto cio che vuoi. Fabio Nocchi e la storia di Malox

“Quasi tutto ciò che vuoi” (Santelli editore) è il nuovo romanzo di Fabio Nocchi, autore televisivo di Striscia la Notizia e Paperissima Sprint, nonché penna storica del Vernacoliere, nato a Pisa, ma cresciuto a Lucca. Come reagireste se, all’improvviso, i vostri desideri cominciassero a realizzarsi uno dopo l’altro? Da questo spunto surreale comincia la storia di Malox, un bamboccione quarantenne che ama oziare, uscire con gli amici e fare baldoria. Sembra un sogno che diventa realtà, la possibilità di riscattare un’esistenza mediocre e primeggiare finalmente sugli odiati nemici: colleghi di lavoro ed ex compagni di scuola. Malox, però, scopre presto che soltanto alcuni desideri si avverano e che lui non ha nessun potere di decidere quali. È l’inizio di un crescendo tragicomico di situazioni grottesche in cui il protagonista capirà che ogni desiderio – se realizzato – ha conseguenze inattese e imprevedibili...

Fabio Nocchi, classe 1973, laureato in psicologia, è autore televisivo (Striscia la Notizia, Paperissima Sprint) e satirico (il Vernacoliere, l’Odio). Nel 2021 ha pubblicato il romanzo di formazione “Non è colpa dei brutti se sono cattivi“.