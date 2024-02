Nell’anno del suo ventennale (2004-2024), la collana editoriale Banca dell’Identità e della Memoria dell’Unione Comuni Garfagnana ha pubblicato la quarta edizione del "Dizionario Garfagnino" di Aldo Bertozzi, con aggiunte rispetto alla precedente, per un totale di circa 9 mila vocaboli e quasi mille pagine. Quello di Bertozzi è stato un lavoro certosino di ricerca, basato su testimonianze scritte e orali, che si fa apprezzare per la complessità del suo impianto, l’originalità dell’impostazione, l’approfondimento etimologico dei vocaboli del dialetto della Garfagnana e per le molte citazioni di poeti e scrittori garfagnini.

