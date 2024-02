Quarant’anni per I Viaggi del Cavallino “In vacanza anche con il nuovo sito“

Traguardo importante per i Viaggi del Cavallino, che compie i suoi primi quarant’anni di attività. “E’ senza dubbio un punto di arrivo importante per un’azienda che con professionalità e dedizione ha fatto viaggiare migliaia di persone in tutto il mondo – sottolinea il titolare dell’operatore toscano, Federico Tempestini–. Sono stati quattro decenni punteggiati da importanti soddisfazioni, iniziati grazie alla passione dei suoi fondatori, Leone Salvemini in primis, che hanno dato vita a questa realtà punto di riferimento per il territorio. Fu lui che coinvolse un paio di amici e insieme decisero di scendere in campo con questo progetto e iniziarono l’avventura affittando una stanza in un quartiere di Pescia chiamato “Le Capanne” con un arredamento che era veramente arrangiato. Il primo viaggio, mi ha sempre raccontato Leone, fu un Parigi con il bus in partenza da Pescia con 52 passeggeri. Da quel giorno ne abbiamo fatta di strada“. Quarant’anni dopo i Viaggi del Cavallino sono una realtà di assoluto riferimento. “E questa è anche l’occasione speciale anche per guardare ancora più avanti. E nell’ottica di crescere e modernizzarsi la decisione unanime è stata quella di dare vita a un portale online tutto nuovo, facile da consultare.

“L’ottica con cui abbiamo creato il nuovo portale è proprio quella di essere immediato e istintivo, per dare una possibilità di facile accesso a chi in tutti questi anni ci ha dimostrato fiducia e anche a chi vuole conoscerci – spiega Tempestini – . E’ grazie alla fiducia di chi continua a sceglierci, ai consigli utili dei clienti e delle agenzie di viaggi partner, che oggi possiamo dire di essere cresciuti in modo innovativo“. Non solo. “Abbiamo anche potenziato il nostro team di lavoro, per garantire un’assistenza completa prima, durante e dopo il viaggio, a tutti i nostri clienti“. Le novità non si fermano qui, c’è anche un nuovo catalogo 2024. “Il nuovo catalogo dei Viaggi del Cavallino contiene tante proposte per viaggi di gruppo in bus in Italia e in Europa, un’ampia selezione di pacchetti tour + volo in 19 paesi europei con partenze garantite e confermate, gite di gruppo alla scoperta delle tradizioni e dei gioielli del nostro Paese e una linea di soggiorni mare e benessere a Ischia“.