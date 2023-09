Quando trovare l’intesa è possibile Cittadinanza onoraria e intitolazioni di spazi pubblici: la politica è unita

Grazie ad uno splendido lavoro di diplomazia e di ricucitura della consigliera di maggioranza Silvana Pisani, delegata alle iniziative del Bicentenario, raggiunto l’accordo tra maggioranza e opposizione a Capannori sui conferimenti delle cittadinanze onorarie e sulle intitolazioni di vie, strade ed altro, con modifica dello stemma comunale. Una condivisione di figure e personaggi del territorio che si sono distinti.

Oggi in consiglio comunale la ratifica, visto che, tecnicamente, per queste decisioni è necessaria la maggioranza qualificata, i due terzi del civico consesso. Alla conferenza stampa di illustrazione dell’iniziativa sono intervenuti Silvana Pisani, consigliera delegata al Bicentenario, il vicepresidente del consiglio comunale, Gaetano Spadaro, per la maggioranza Laura Lionetti (Pd), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Marco Bachi (capogruppo di Sinistra con Capannori), Gaetano Ceccarelli (capogruppo Popolari e Moderati), Roberta Sbrana (+Capannori); per l’opposizione Domenico Caruso (capogruppo Lega), Matteo Scannerini (capogruppo Forza Italia), Matteo Petrini (capogruppo Fratelli d’Italia), Bruno Zappia (Gruppo Misto). La cittadinanza onoraria sarà conferita durante il consiglio comunale straordinario per il Bicentenario il 23 settembre a Enrico Fernandez Affricano, scampato alle persecuzioni razziste grazie all’aiuto dell’amministrazione comunale del tempo e della comunità capannorese, a Paul Connett, professore emerito di chimica alla St.Lawrence University nello Stato di New York e ispiratore della strategia Rifiuti Zero a livello mondiale (per lui Zappia contrario), a Stefano Gori, pluripremiato atleta paralimpico, a Sandro Becheroni, per 17 anni è stato allenatore della Società Pallavolo Nottolini ottenendo ottimi risultati. Alcuni spazi pubblici saranno intitolati a Maurizio Di Natale, professore di educazione fisica, fondatore della ‘Pallavolo Nottolini’.

Poi Tarcisio Pacini, capannorese, creatore dell’azienda di mobili e arredi Tarpac, oggi nota in tutto il mondo; Fabio Lucchesi, maestro di scuola elementare, leader dell’Associazione Ambiente e Futuro; Luigi Colombini, lunatese, calzolaio, che ebbe come clienti Fausto Coppi e Gino Bartali; Guido Malfatti, celebre baritono e protagonista della lirica nazionale e non solo; i Martiri delle Foibe; i Caduti nei luoghi di lavoro; Federico Pisani nato a Castelnuovo e cresciuto a Capannori calciatore prematuramente scomparso poco più che ventenne, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta con la quale debuttò in Serie A a soli 17 anni (Cittadella dello Sport) e Antonio Maccarone, che durante la sua lunga carriera nell’Arma dei carabinieri, durata 46 anni, ha ricoperto anche il ruolo di maresciallo alla stazione di Lammari, dedicando tutta la sua vita al bene dei cittadini e alla tutela della sicurezza.

Massimo Stefanini