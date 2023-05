Quando il gioco è sano Ecco nuove classi della grande iniziativa “Slow Life Slow Games“

Sono quasi 200 le classi lucchesi che hanno aderito a “Slow Life Slow Games – Gioca al ritmo giusto! Prosegue l’importante campagna di prevenzione all’azzardopatia, per formare le nuove generazioni al “gioco sano” e prevenire l’insorgere della dipendenza dal gioco d’azzardo già in giovane età. L’iniziativa rientra nel progetto dell’Asl Toscana nord ovest, realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games e il finanziamento della Regione Toscana. QN-La Nazione ti porta ogni settimana ad incontrare alcune classi che si stanno sfidando in una divertente competizione (la classifica su slowlifeslowgames.it).

"Una delle più grandi operazioni di disseminazione della cultura ludica in Italia - spiega Emanuele Vietina, direttore di Lucca Crea - . Stiamo portando oltre 20mila giochi, nelle scuole, sui luoghi di lavoro, in eventi ricreativi e nei presidi sanitari, coinvolgendo migliaia di bambini e ragazzi in attività finalizzate al puro divertimento e alla socializzazione".

Ogni classe ha ricevuto in dono una “ludoteca” di 7 giochi: Kingodomino (Da Vinci editote), Dixit (Asmodee), Rush Hour (Ravensburger), Eryantis (Cranio Creations), Beccato (Red Glove), Shotten Totten (Mancalamaro) e Manolesta (Erickson), oltre a Playa Pirata, di Luca Bellini, (dV Giochi edizioni), regalata ad ogni bambino.

"Sono anni che la community dei game designers italiani si impegna a diffondere la cultura del gioco in scatola - aggiunge Luca Bellini autore del gioco Playa Pirata -: uno strumento capace di creare relazioni e che oltre a divertire può avere un ruolo fortemente formativo. Il progetto esalta questi aspetti, promuovendo il gioco in scatola in contrapposizione all’azzardopatia e sono onorato che il mio Playa Pirata sia stato scelto per questo progetto. Buon divertimento a tutti voi: giocate, sorridete, state insieme".