Quando i prodotti tipici fanno festa. Garfagnana Terra Unica, gran finale

A Castelnuovo, oggi, alla tensostruttura in piazzale Chiappini, gran finale della rassegna eno-gastronomica “Garfagnana Terra Unica“, che mette in vetrina, in un unico evento, tutte le eccellenze tipiche del territorio garfagnino. Confidando anche sul bel tempo, gli organizzatori puntano a superare la cifra record di 14mila presenze del fine settimana di sette giorni fa, di questa indovinata manifestazione, ideata e si può dire inventata da Alessandro Pedreschi, organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana e dal Comune di Castelnuovo, con il supporto tecnico-operativo della neo-costituita associazione “Garfagnana Terra Unica“, presieduta da Massimo Turri e la collaborazione di Isi Garfagnana e Isi Barga, dedicata da due anni alla memoria di Andrea Bertucci, titolare del Vecchio Mulino di Castelnuovo, l’oste per antonomasia della Garfagnana.

Madrina della manifestazione 2023 è la giovane, ma già affermata cantante di Camporgiano, Lorenza Rocchiccioli. Anche oggi il simpatico trenino, a ritmo continuo, collegherà la zona della tensostruttura al centro storico di Castelnuovo dove si svolge il mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato dell’Associazione Produttori Filiera Garfagnina. Sotto la tensostruttura i protagonisti sono oggi l’Us Castelnuovo con i tordelli al ragù, Asd Pieve Fosciana (polenta di formenton 8 file), Asd Filicaia (minestrone di farro), Atletico Castiglione (tigelle), Asd Villetta (porchetta), Pro Loco Compagnia del Tosco di Sermezzana (taglieron d’una volta), Circolo La Tore Palleroso (frittelle e cacio), River Pieve (carne alla griglia), Pro Loco Villa Collemandina (bocconcini di trota), Circolo Anspi Sillicano (bomboloni), Asd Corfino (torte dolci e salate), Misericordia di Castelnuovo (mondine), Autieri della Garfagnana (ciambelle di mele con crema), Gp. Alpi Apuane (tagliere apuano con varie specialità), Pro Capraia (castagnaccio, pasta fritta e patate nostrane fritte), Asbuc Vagli (zuppa garfagnina), Associazione Compriamo a Castelnuovo (servizio bar).

Stamattina da segnalare l’incontro, alle 11, tra le aziende della Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità della Garfagnana, sul tema dell’agricoltura al femminile. Nel pomeriggio, oltre alle varie esibizioni, presentazione del riuso creativo in cucina a cura dell’Isi Barga. Presenti anche numerose attrazioni per i bambini.

Dino Magistrelli